Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai casting per il Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di sabato 15 luglio 2023) È stata avvistata anche– celebre protagonista di– aiper l’ottava edizione delVip. A riportare l’indiscrezione è stato il portale BlogTvItaliana sottolineando come la ragazza abbia sostenuto il provino fra i personaggi non famosi., di fatto, è una persona non famosa ma ha partecipato così tante volte al programma di Real Time che è più famosa di molti vipponi della scorsa edizione. Nel dettaglio ha preso parte a tutte le ultime sei stagioni del programma, uscendo dagli appuntamenti sempre da sola. I suoi date sono così surreali e divertenti che la Gialappa’s quest’anno ne ha creato un tormentone nel loro GialappaShow facendola conoscere anche a tutti coloro che non avevano mai visto ...