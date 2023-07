(Di sabato 15 luglio 2023) Si stima siano tra i 200 e i 250 mila immobili. Sonoabusive, edificate inprima del 1983, entro i 150 metri dal. Questi immobili, per svariati motivi, non sono rientrati nella sanatoria nazionale dell’85. Poi le regole, negli anni, sono cambiate in Italia e nell’isola. Sino all’inedificabilità assoluta del ’94 a ridosso delle battigie. Questesono rimaste intrappolate in una sorta di “limbo”. Ce n’è sono un po’ ovunque nell’isola: lungo le coste di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa. Il tentativo ora è di sanarle. A rilanciare la questione è un emendamento, depositato in commissione Ambiente dell’Assembleana, da Giorgio Assenza, avvocato e capogruppo di FdI. E’ stato agganciato al disegno di legge “disposizioni in materia di urbanistica e di edilizia”, trasmesso ...

Non c'è un numero definito, si parla tra i 200 e i 250 mila immobili. Si tratta di case abusive, costruite in Sicilia prima del 1983, entro i 150 metri dal mare. E che, per vari motivi, non sono ...Il Governouna riedizione dell'operazione di riemersione che aveva consentito di far ... Intanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che non ci sarà nessundi carattere ...Non c'è un numero definito, si parla tra i 200 e i 250 mila immobili. Si tratta di case abusive, costruite in Sicilia prima del 1983, entro i 150 metri dal mare. E che, per vari motivi, non sono ...

Si studia condono sulle case al mare in Sicilia, è polemica Agenzia ANSA

Si tratta di circa 250 mila immobili costruiti prima del 1983 entro i 150 metri dal mare. A rilanciare la questione è un emendamento, depositato in commissione Ambiente da Giorgio Assenza, avvocato e ...Un impianto di condizionamento (del valore di circa 30mila euro) è stato donato a Il Nido delle rondini di Todi dell'Usl Umbria 1 dall'associazione dei familiari Mi Fido di Te Onlus, dalla ditta Mean ...