Si riasfalta un tratto di via Paglia | modifiche alla viabilità tra via Bonomelli e Paleocapa

(Di sabato 15 luglio 2023) IL 20 E 21 LUGLIO. Nuovi lavori alle strade in centro città: l’intervento comporta, per una regolare esecuzione in sicurezza, la chiusura al traffico veicolare, ai mezzi Atb e ai non residenti.

Lavori previsti la prossima settimana in via Paglia: sila strada, infatti, neltra via Bonomelli e via Paleocapa, per due giorni di lavori, il 20 e il 21 luglio (salvo come sempre imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli) tra le 7.30 e ...La chiusura, attiva nella sola fascia oraria 20:00 " 6:00 , si rende necessaria per eseguire lungo unlocalizzato il risanamento profondo della pavimentazione. L'importo complessivo per l'...Lavori previsti la prossima settimana in via Paglia: sila strada, infatti, neltra via Bonomelli e via Paleocapa, per due giorni di lavori, il 20 e il 21 luglio (salvo come sempre imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli) tra le 7.30 e ...

