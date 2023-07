Si barricò in casa della vicina minacciando i Carabinieri col gas | assolto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel marzo scorso dopo un cocktail di droga ed alcol assunto in seguito ad un litigio con la compagna, perse il controllo e dal balconesua abitazione al rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sparò due colpi di pistola, quindi siine minacciò iintervenuti con un coltello e delle bombole di gas usate tipo lanciafiamme, provocandosi ustioni importanti. Momenti di caos e terrore per il quale il 39enne Vincenzo Santone è statoin quanto incapace di intendere e di volere; la sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli, che ha disposto per Santone la scarcerazione con un anno di libertà vigilata. Il gup ...