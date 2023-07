Si arrampicano sulla croce dei caduti della Marmolada per scattarsi selfie e fare ginnastica

(Di sabato 15 luglio 2023) Alcuni turisti spagnoli tra i 20 e i 50 anni si sono arrampicatidedicata alle undici vittimetragedia dello scorso 3 luglio 2022cima di Punta Penia – 3.343 metri, una delle più imponenti– e si sono esibiti in esercizi di calisthenics e scatti di. “Ecco che sono arrivate le scimmiette, vanno in cerca delle banane”, ha commentato indignato il gestore del vicino rifugio, Carlo Budel. “Mi ha dato veramente fastidio, anche perché era appena passato l’anniversario di un anno dalla tragedia in cui proprio lì sotto, il 3 luglio 2022 hanno perso la vita undici persone. Restassero in Spagna ai pagliacci!”, ha sbottato. “È successo tre giorni fa qui, a venti ...

Vanno in cerca delle banane" , il suo commento con un pizzico di ironia di fronte agli escursioni arrampicaticroce di vetta in Marmolada.

Selfie e ginnastica per un gruppetto di escursionisti nel luogo della tragedia che costò la vita a undici persone il 3 luglio del 2022. Il rifugista Budel: "Vergognoso"