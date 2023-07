Sgarbi rivendica la ribellione alla Bohème | «Ho detto io a Veronesi di dirigerla bendato | il regista voleva usarla contro il governo»

(Di sabato 15 luglio 2023) Non accennano a spegnersi, il giorno dopo, le polemiche per l’apertura del Festival musicale dedicato a Giacomo Puccini in Toscana. Ieri sera, con una performance inattesa, il maestro Albertoha diretto ladel grande compositore italiano. Una forma di protesta platealela scelta del Festival, e delChristophe Gayral in particolare, di ambientare l’opera nel 1968. E che è valsa al direttore, figlio dell’oncologo Umberto e già candidato prima con Beppe Sala e poi con Fratelli d’Italia in Lombardia alle ultime regionali, fischi e insulti dal pubblico. Oggispiega all’Ansa di aver voluto dirigere comunque lanonostante il dissenso sulla scelta dell’ambientazione «per rispettare gli impegni contrattuali» col Festival. ...

"Gli ho detto io di dirigere bendato la Bohème , è un'idea mia e lui ha fatto bene a seguirla", affermain una nota. Che spiega poi come quello della messa in scena di Torre del Lago sia "un ...'Come la Venezi - ricorda- anch'io lo scorso 25 aprile sono stato discriminato da un ... Ogni giorno di più assistiamo a minacce e intimidazioni alla libertà di espressione da chi......fosse stato quel vecchio cinghialone del mio amico Vittorio, ne avrebbe dette di ogni. Lui è il più grande squinternato d'Italia. Deve riposarsi un po', è un grande mistificatore,le ...

Sgarbi rivendica la ribellione alla Bohème: «Ho detto io a Veronesi ... Open

A Nizza dodici associazioni rosse si sono scagliate contro l’invito al direttore d’orchestra italiano, definito "neofascista". Il sottosegretario in tackle: “Ogni giorno di più assistiamo a minacce e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...