... anche perché poi il contratto di Dzeko, partito titolare, non è stato rinnovato", ha spiegatodando la sua visione della vicenda. "Certo, non dare una risposta adesso all'Inter non è un ...Poi si guardò intorno, tranquilla,, a suo modo coraggiosa, e vide la sua casa, la veranda, ...di 2666 e conosco esattamente il punto in cui ho capito che questo scrittore avrebbe fatto al...... si sfidano sei poeti da tutta Italia nel Multiversi Poetry Slam : Eleonora Davoli,Rose ... Indi maltempo l'evento si svolgerà nel centro di Documentazione adiacente al giardino di Casa ...

Serena: “Caso Lukaku Deluso per non aver giocato finale Champions titolare” ItaSportPress

A novembre l'inaugurazione della nuova Neuropsichiatria a Dolo. Polemica in Regione su un 13enne ricoverato da un mese ...1- PRIORITÀ NUMERO UNO: I DOCUMENTI PER ‘LUI’ È sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute e se si va all’estero, anche il passaporto e vaccinazioni in ...