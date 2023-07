Scuola | Valditara spiega la svolta del governo | “Per i docenti è il miglior contratto sin qui realizzato”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un’intervista a Il Messaggero, commenta positivamente la recente sottoscrizione deldella, definendolo un primo passo significativo verso una maggiore valorizzazione del personale scolastico.: “Nel124 euro di aumento a docente” “Posso dire che per iquesto è ilsin qui”, sottolinea. “È stato possibile – dice il ministro – anche grazie a quei 300 milioni originariamente previsti per altri progetti e che abbiamo invece utilizzato per finanziare il. Con i sindacati abbiamo portato avanti un confronto fruttuoso nell’interesse dei lavoratori e del sistema ...