Scuola | rinnovato contratto | aumenti fino a 190 euro

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 luglio 2023) Sì è chiusa con la firma la lunga trattativa per il rinnovo delCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Si tratta di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese", commenta il Ministro Zangrillo. Ilsiglato oggi da organizzazioni sindacali e Aran, che completa la sequenza avviata con l'accordo economico dello scorso dicembre, riguarda oltre 1,2 milioni di dipendenti e prevedemensili tra i 124, per i docenti, e i 190per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per ...