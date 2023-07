Scuola | arriva il nuovo contratto |  tutti gli aumenti

(Di sabato 15 luglio 2023)mensili tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali a amministrativi. Coinvolti 1,2 milioni di dipendenti

A Ventimiglia questa serala seconda Notte Bianca dell'estate con 'Venti 23 beach party' , ... E ancora esibizioni della Filarmonica giovanile , delladi danza 'Borgo Antico' e non ...... ancor più grave considerando che il campionatore è stato posizionato davanti a una. Anche ... ma con picchi oltre i 70g/m³, come quello di Via Casilina, cheaddirittura a 81 g/m³. E ...il lavoro agile Accordo per il nuovo contratto della. E' stata raggiunta oggi presso l'Aran l'intesa con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di ...

Scuola, arriva il rinnovo del contratto. Coinvolgerà più di un milione ... Il Riformista

#Scuola ecco gli aumenti @lorenaloiacono ; #Comuni arrivano i milioni anti #spopolamento @andreabulleri ; #sciopero #aeroporti mille voli cancellati; #caldo #afa 41 gradi a #Firenze e 43 a #Roma ; ...Novità per 1,2 milioni di dipendenti. Ai docenti 124 euro in più al mese. Soddisfatte Cgil e Cisl, la Uil si sfila: resta il problema della mobilità. Il ministro Valditara: "Abbiamo valorizzato tutto ...