Scocca nuovo vice presidente regionale di Anci Giovani | i complimenti di Matera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl senatore di Fratelli d’Italia Domenico, Coordinatore provinciale di FdI Sannio si è detto felice per la nomina delCoordinatore provinciale di FdI Sannio Alessio ErmenegildodiCampania. “A nome mio e di tutto il partito, formulo i migliori auguri al nostrocoordinatore. Siamo certi che lavorerà, anche in, portando capacità e impegno. Il fatto che sia stato nominato un amministratore di FdI delle aree interne ci dà ancora più soddisfazione. In bocca al lupo per questa nuova avventura”. “È un grande onore per me essere stato scelto daldi...