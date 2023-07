Sciopero del trasporto aereo e cancellazione dei voli | come si ottengono i rimborsi | «Di sabato colpisce le ferie dei lavoratori»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) Oltre millesono a rischio oggi per lodeldi oggi,15 luglio. Gli orari riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18. Ma saranno inevitabili le ricadute su tutti idella giornata, con ritardi e cancellazioni. Dalle 12 alle 16 si fermeranno i piloti della compagnia Malta Air che opera idi Ryanair. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato lo stop dalle 10 alle 18 per idell’handling aeroportuale. E dalle 10 alle 18 pure i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil saranno in. Masie in che modo si ...