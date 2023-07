Sciopero degli aerei oggi 15 luglio | chi si ferma e perchè

(Di sabato 15 luglio 2023), 152023, fino a 1.000 voli nazionali e internazionali sono a rischio a causa di unonel settore del trasporto aereo. Secondo il Codacons, ben 250.000 cittadini italiani che avevano programmato di partire dagli aeroporti rischiano di rimanere bloccati a terra. I motivi delloSarà una giornata di grande disagio negli aeroporti di tutto il paese a causa dellodel personale di terra. I lavoratori dell’handling, responsabili del carico e scarico dei bagagli, e gli addetti al check-in hanno incrociato le braccia per otto ore, dalle 10:00 alle 18:00. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta hanno proclamato questa protesta per sollecitare il rinnovo del contratto di settore, che è scaduto da sei anni. Il ministro dei Trasporti e delle ...

A Palermo 34 voli cancellati Sono 34 i voli cancellati all'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino per lonazionale del personale di terraaeroporti,addetti ai servizi di ...Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno condiviso un'immagine in anteprima dal set all'inizio di questa settimana. La produzione di Deadpool 3 si interrotta a causa dello...Il passaggiooperatori da eroi e angeli, così come venivano descritti durante l'emergenza ...] Cronaca In Primo Piano SavonaTpl linea: si apre una fase di confronto tra Comune di Savona,...

Sciopero degli aerei, al Marco Polo di Venezia cancellati 101 voli su 227 ilgazzettino.it

L'aeroporto torinese di Caselle oggi si presenta oggi deserto, come al tempo del Covid, nel giorno dello sciopero nazionale del personale di terra degli scali, servizi di handling e check-in.Sono quattro, due in arrivo e altrettanti in partenza, i voli annullati a Reggio Calabria a causa dello sciopero del personale di terra degli aeroporti che si concluderà alle 18. Si tratta dei voli di ...