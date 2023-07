Avra' inizio oggi alle 10 per concludersi alle 18 lodel personale di terraaeroporti italiani. A incrociare le braccia saranno gli addetti ai servizi di handling e check - in. L'agitazione e' stata indetta da Filt - Cgil, Fit - Cisl, ......il mare sta diventando verde di Kevin Carboni Quali voli non partiranno a causa dellodel ...più attenta della composizione di queste sfere e un confronto con l'analisi dei meteoriti e...I rappresentati dei tassisti eNcc sono attesi al Mit il 19 e il 20 luglio. Il sindacato guidato da Maurizio Landini ha fornito la sua spiegazione: "Il giudice non ha sospeso loperché ...

Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18.Milano, 15 lug. (askanews) - Sarà un sabato di fuoco negli aeroporti italiani: il personale di terra degli scali sarà in sciopero per otto ore, ...