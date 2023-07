...è terminata la giornata di lavoro di una20enne aggredita da alcuni passeggeri mentre era in servizio. È successo a Roma Termini, nella giornata di ieri, tre ore dopo la fine dello...Nonostante lofosse finito da tre ore, il clima in stazione rimaneva teso a causa dei ritardi accumulati dai convogli. I passeggeri hanno iniziato a minacciare lae insultarla ......delloindetto per ieri. Una protesta che i sindacati avevano programmato a livello nazionale anche per chiedere più sicurezza per il personale dei treni. Eppure una giovanissimain ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero, capotreno aggredita a Roma Termini: polso fratturato e 30 giorni di prognosi ...Capotreno di vent'anni aggredita verbalmente e fisicamente per il treno in ritardo causa sciopero. Per la ragazza un polso fratturato ...