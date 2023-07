Sciopero aeroporti | il deserto a Linate e Malpensa

Si presentano così glidi Milano Linate e della Malpensa in queste ore di pienodel personale di terra e anche degli equipaggi di qualche compagnia aerea. Il sistema di ...12.54aerei, esposto del Codacons Contro lonel comparto del trasporto aereo proclamato per oggi dai sindacati, e che sta portando a cancellazioni e ritardi in tutti gliitaliani, scatta l'esposto del Codacons a 104 Procure e ...Sono otto, al momento, i voli cancellati all'aeroporto di Genova per lonazionale del personale di terra degli, degli addetti ai servizi di handling e di check - in: i lavoratori sono impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 6 ...

Salvini, 'pronto a intervenire contro sciopero aeroporti' - Ultima ora

Personale di terra, piloti e assistenti di volo incrociano le braccia, causando la cancellazione di 1.000 voli ...Tantissimi taxi vuoti e disponibili, nessuna coda, pochi passeggeri che si avviano ai 'gate' di partenza in un silenzio surreale. (ANSA) ...