Sciopero aeroporti | a Napoli 118 voli cancellati Ma viaggiatori avvisati per tempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Sono 118 iall’aeroporto di(59 in arrivo e 59 in partenza) per effetto dellodel settore aereo previsto oggi dalle 10:00 alle 18:00, il 40 per cento dei 284originariamente programmati. La situazione a Capodichino è comunque tranquilla e senza file: le compagnie aeree hanno avvisato perprenotati sui, quindi non si prevedono situazioni di particolare criticità. Stamane, in occasione dello, si è svolto un presidio dei lavoratori dell’aeroporto di Capodichino nell’area esterna lato partenze, per sollecitare il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da oltre sei anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.