Sciopero aeroporti | a Linate e Malpensa cancellati 150 voli

Lodi 8 ore del personale di terra, piloti ed equipaggi di diverse compagnie aeree ha portato ...voli cancellati tra arrivi e partenze su un totale di 800 normalmente previsti negli......sull'operatività dello scalo dove al momento non si registrano disagi nella giornata di... Presente inoltre nei terminal, come abitualmente, personale della società di gestionedi ...Giornata da bollino nero neglida Nord a Sud con lodel personale di terra per otto ore. Dalle 10 alle 18 incrociano le braccia i lavoratori dell'handling, carico e scarico dei bagagli, e addetti al check - in. ...

Giornata da bollino nero negli aeroporti da Nord a Sud con lo sciopero del personale di terra per otto ore. Dalle 10 alle 18 incrociano le braccia ...Voli cancellati preventivamente dallecompagnie aeree (circa 200 tra arrivi e partenze nazionali e internazionali) e passeggeri informati, per evitare così di farli arrivare in aeroporto e rischiare po ...