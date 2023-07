Sciopero aeroporti | a Linate e Malpensa cancellati 150 voli

(Di sabato 15 luglio 2023) MILANO – Lodi 8 ore del personale di terra, piloti ed equipaggi di diverse compagnie aeree ha portato finora a circa 150tra arrivi e partenze su un totale di 800 normalmente previsti neglidi Milano. Si tratta diin largo anticipo dalle compagnie e quindi con i passeggeri degli stessi avvisati e in gran parte ‘riprogrammati’. Nei due scali non si registrano disagi particolari con l’attività che per il resto prosegue normalmente, segnala la Sea, la società di gestione deglidi. Molto marginali per ora le conseguenze dell’agitazione nell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Al momento i...

... 250mila viaggiatori a terra FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, voli cancellati e passeggeri a terra. LE FOTO Secondo il Codacons restano fermi circa 250mila ...Sono un centinaio i voli cancellati tra Catania e Palermo per l'alta adesione allodel personale dei servizi a terra indetto dai sindacati per sollecitare il rinnovo del ...sistema, ......davanti al terminal degli arrivi dell'Aeroporto Marconi e alle 10 in punto è scattato lo... Un'agitazione indetta in tutti glid'Italia da Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti e Ugl ...

MILANO - Lo sciopero di 8 ore del personale di terra, piloti ed equipaggi di diverse compagnie aeree ha portato finora a circa 150 voli cancellati tra ...Sono stati, complessivamente, 24 i voli cancellati in Calabria per lo sciopero di 8 ore del personale di terra degli aeroporti che si conclude alle 18. In nessuno dei tre scali sono stati segnalati ...