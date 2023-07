Sciopero aereo oggi | l' adesione e gli effetti sulle vacanze estive

(Di sabato 15 luglio 2023) su Tg. La7.it - Check in vuoti e aree d'imbarco spopolate nei principali scali italiani, quasi fermi in questo sabato di mezza estate che per molti doveva essere di partenza per ...

... quasi fermi in questo sabato di mezza estate che per molti doveva essere di partenza per le ferie e invece hanno trovato il volo annullato a causa dellodi otto ore , dalle 10 alle 18 del ...Giornata difficile per chi ha deciso di viaggiare in: a causa dellodel personale di terra degli aeroporti, sono a rischio oltre 1.000 decolli e il Codacons parla di 250mila cittadini in partenza degli aeroporti italiani che potrebbero ...12.54aerei, esposto del Codacons Contro lonel comparto del trasportoproclamato per oggi dai sindacati, e che sta portando a cancellazioni e ritardi in tutti gli aeroporti italiani, scatta l'esposto del Codacons a 104 Procure e ...

Sciopero degli aerei, disagi per 250mila passeggeri: ecco cosa succederà Il Sole 24 ORE

Sabato da bollino rosso in Sardegna e non solo per il caldo: lo sciopero del settore aereo dalle 10 alle 18, in particolare degli handlers che operano sui servizi per i bagagli, proclamato da alcune s ...E' giornata da bollino nero per gli aeroporti italiani da Nord a Sud per otto ore di fila.Il vicepremier e ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, si dice "pronto ad intervenire" come ha fatto anche pe ...