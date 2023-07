Sciopero aereo | 516 i voli cancellati Il Codacons annuncia esposti

La UILTRASPORTI commenta così questa giornata didel personale di terra degli aeroporti e dei piloti di Malta Air , Ryanair e Vueling , indetta insieme a FILT CGIL - FIT CISL UGL e che ha ...Si stimano quasi mille voli cancellati in tutta Italia e 250mila viaggiatori coinvolti, a causa dellodel settore, indetto da Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti e Ugl, tra le 10 e le 18 di oggi. Ad incrociare le braccia è stato il personale di terra degli aeroporti, che lamenta un ...AGI - 'Altissime adesioni fino al 100% allonazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale con centinaia di ... Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasportosulla ...

Sciopero aerei, sindacati: "Adesioni fino al 100%" TGCOM

Centinaia i voli cancellati per l'astensione conclusa alle 18, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per il rinnovo del contratto nazionale, sezione Assohandlers, scaduto ...Non ci sono state file chilometriche negli aeroporti italiani. Molti passeggeri, avvisati, non si sono recati negli scali ...