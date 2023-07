Sciopero aerei oggi 15 luglio 2023 | a rischio oltre 1 000 voli

(Di sabato 15 luglio 2023) L’agitazione dalle 10 alle 18. Ryanair, Vueling, Wizz Air:cancellati e garantiti, orari Fino a 1.000, tra nazionali e internazionali, a15per lonel settore del trasporto aereo. Secondo il Codacons sarebbero 250mila i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani che rischiano di rimanere a terra. L’Enac ha reso nota la lista digarantiti da e per l’Italia, mentre Ita Airways ha diffuso l’elenco deinazionali e internazionali cancellati varando un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primidisponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40% riuscirà a volare nella stessa ...

L'amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi, chiarisce quindi i diritti del viaggiatore in caso di: 'Nei casi di...Leggi anche15 luglio 2023: voli cancellati e garantiti, le ultime notizie15 luglio, appello di Salvini: "Riducete ore protesta" Gb,personale aeroporto ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Lamezia Terme - Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che risc ...Dopo i disagi provocati dallo sciopero dei treni di giovedì, oggi è la volta del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in. Indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, ...