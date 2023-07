Sciopero aerei | come ottenere il rimborso del volo e delle spese extra

L'indennizzo varia da 250 a 600 euro secondo la distanza chilometrica. La compagnia ha l'obbligo di assistere il passeggero che subisce disagi261/2004, sottolinea il Codacons, "prevede in caso diil diritto all'assistenza a tutti i passeggeri, sia per ritardo del volo, sia per l'eventuale cancellazione; la compagnia aerea è tenuta ...Giornata difficile per il trasporto aereo in Italia, per lodel personale di terra degli aeroporti previsto dalle 10 alle 18. Disagi avvertiti anche nello scalo di Bari Palese dove sono stati cancellati 9 collegamenti in partenza e 8 in arrivo. In ...

Sciopero aerei oggi 15 luglio 2023, tutte le info: voli cancellati e garantiti Adnkronos

VENEZIA - Pesanti ripercussioni si sono avute negli aeroporti del Veneto a causa dello sciopero di oggi del personale delle compagnie aeree e degli handler. A Venezia, su 227 voli programmati (arrivi ...Sarà un sabato campale per i viaggiatori. Gli scioperi annunciati per domani rischiano di far saltare a livello nazionale un migliaio di voli. E in Puglia quelli già cancellati sono ...