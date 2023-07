Sciopero aerei | come chiedere i rimborsi e quando valgono le tutele per i passeggeri

(Di sabato 15 luglio 2023) Volo cancellato - Sei in aeroporto e hai scoperto che il tuo volo è stato cancellato a causa dello? Se la tua risposta è sì, puoi ottenere un rimborso e partire un altro...

Sciopero aerei oggi 15 luglio 2023, tutte le info: voli cancellati e garantiti Adnkronos

Volo cancellato - Sei in aeroporto e hai scoperto che il tuo volo è stato cancellato a causa dello sciopero Se la tua risposta è sì, puoi ottenere un rimborso e partire un ...Sono 250mila, secondo il Codacons, i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani che rischiano di rimanere oggi a terra per lo sciopero di 8 ore del personale di terra,"piloti ed equipaggi di diver ...