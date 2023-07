Sciarelli bacchetta Fazio e gli altri transfughi | “Non capisco chi è andato via dalla Rai”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 luglio 2023) «Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. Punto». Così Federicain un’intervista a La Stampa. La conduttrice di Chi l’ha visto replica all’intervistatrice che gli chiede di alcuni volti se ne sono andati via proprio per questo. «Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo – dice la– non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Nonchi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono». Lei ha fatto così? «Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto ...