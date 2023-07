Schlein | Non c' è riscatto in italia senza il Sud

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - "Se non fosse una 'combo' micidiale ai danni dell', ci sarebbe da sorridere al paradosso dei nazionalisti di FdI che vogliono portare a compimento i mai sopiti sogni della secessione leghista". Lo dice la segretaria del Pd Elly, parlando a Napoli nel corso dell'iniziativa organizzata dal partito nazionale per dire no al progetto di autonomia differenziata portato avanti dal governo. "L'autonomia differenziata è un ricatto della Lega a Giorgia Meloni - aggiunge - noi dobbiamo essere l'intoppo a questo percorso. Mettiamoci di traverso e fermiamoli per difendere l'unità del Paese". Uno dei campi di applicazione più delicati dell'autonomia differenziata è l'ambito scolastico, sul quale, per Ellyil governo "ha scelto una strada scellerata, quella del dimensionamento, con soglie altissime che si tradurranno in ...

Dalle parti di Azione l'ipotesiviene confermata né smentita. D'Amato si era dimesso alcune settimane fa dall'Assemblea nazionale Pd dopo la partecipazione di Ellyalla manifestazione M5S ......nelle parole diil tema rovente della giustizia. "Mentre arrivano investimenti così significativi dovremmo innalzare presidi di legalità e contrasto alle mafie in ogni loro forma,...... ha usato toniproprio concilianti e potrebbe finire per spaccare ulteriormente l'opposizione.rincorre Conte. Ma le prove di campo largo sono un flop

Elly Schlein a Napoli, no comment sull'assenza di Vincenzo De ... Fanpage.it

Democratic Party (PD) leader Elly Schlein said Saturday that the centre-left group was united in its opposition to the government's plans for differentiated autonomy. © ANSA ...Continua il dibattito sul progetto di riforma di Autonomia Differenziata. Dopo le critiche del leader del Psi Enzo Maraio e della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, nel dibattito interviene il ...