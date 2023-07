Schlein a Napoli glissa su De Luca | «Pd dice no all' autonomia differenziata»

Lo dice la segretaria del Pd, Elly, intervenendo alla manifestazione dem acontro l'autonomia differenziata. PdLo ha detto la segretaria del Pd Ellynel suo intervento all'iniziativa Dem "Una e indivisibile", a. PdLo dice la segretaria del Pd Elly, parlando anel corso dell'iniziativa organizzata dal partito nazionale per dire no al progetto di autonomia differenziata portato avanti dal governo.

Schlein a Napoli contro il progetto di autonomia differenziata: "Divide il Paese" RaiNews

(Agenzia Vista) Napoli, 15 luglio 2023 "Noi siamo riformisti sempre. E, quando ci hanno chiamato al confronto, abbiamo presentato le nostre proposte di riforma per rafforzare insieme la stabilità e la ..."Una cosa voglio dire a Giorgia Meloni e la dico da qui: non si governa contro gli italiani, ma per gli italiani. Non si governa contro il Sud, ma per il Sud". La segretaria del Pd Elly Schlein ...