Scarcerato Alfonso Taburello | medico di Messina Denaro Accusato di concorso esterno | è ora ai domiciliari

(Di sabato 15 luglio 2023) Esce dal carcere dopo 5 mesi ildi MatteoTumbarello. Era stato arrestato lo scorso 7 febbraio con l’accusa die falso ideologico per avere “personalmente visitato”, all’epoca latitante, e avere firmato 137 richieste di visite specialistiche e di farmaci a nome di Andrea Bonafede, l’identità usata dal boss nei due anni precedenti al suo arresto, lo scorso 16 gennaio. La richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Tumbarello, Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo, è stata accolta dal gip Alfredo Montalto per limiti di età: il prossimo 9 dicembre ilcompirà 71 anni. Residente a Campobello di Mazara, iscritto alla loggia Valle di Cusa (dalla quale è stato poi ...

Il gip del tribunale di Palermo Alfredo Montalto ha concesso gli arresti domiciliari a Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara (Trapani) in carcere dal 7 febbraio con l'accusa di avere avuto un ruolo determinante nella latitanza di Matteo Messina Denaro. Accolta l'istanza