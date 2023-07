Sbarchi e trasferimenti | 2 100 migranti nell' hotspot di Lampedusa

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - Proseguono glididove ne sono approdati, durante la notte, altri 316 a bordo di 8 barconi. Sette degli otto mezzi sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto, l'altra dalla Guardia di finanza che ha soccorso una barca di legno con a bordo 36 persone, fra cui 4 donne e 3 minori, marocchini, tunisini e siriani. Sui natanti c'erano da un minimo di 29 a un massimo di 48 persone che hanno detto ai soccorritori di essere ivoriani, malesi, nigeriani e gambiani. Hanno riferito, inoltre, di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Tutti sono stati portati all'dove ci sono 2.082 ospiti a fronte di una capienza massima di meno di 400. Per la tarda mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, programmato l'imbarco di 741sul traghetto Galaxy verso ...

Intanto a Lampedusa continuano senza sosta glidei migranti, con l'hotspot ormai ... per il terzo giorno consecutivo, con l'hotspot che - nonostante i- ospita oltre 1.300 persone.Notte dia Lampedusa, dove, dopo i 654 arrivati ieri, sono approdati altri 240 migranti. A bordo dei ... La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora ai: in 470 si ...- Notte dia Lampedusa, dove, dopo i 654 arrivati ieri, sono approdati altri 240 migranti. A bordo dei ... La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora ai: in 470 si ...

Migranti, sbarchi e trasferimenti a Lampedusa: 2.082 in hotspot Sky Tg24

(LaPresse) Oltre 300 migranti sono giunti dalla mezzanotte all'alba a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno soccorso 7 ...Per la tarda mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, è stato programmato l'imbarco di 741 migranti sul traghetto Galaxy verso Porto Empedocle ...