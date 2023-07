“Sbalzato per due metri” Tragedia nella stazione ferroviaria | 14enne ricoverato in gravi condizioni

(Di sabato 15 luglio 2023) Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato inall’ospedale di Trieste dopo essere rimasto folgorato sui binari nei pressi delladi Villa Opicina, alla periferia della città. È successo intorno alle tre del mattino e sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e la polizia di stato. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti, il ragazzo, mentre si trovava con un gruppo di coetanei, tutti i minorenni,zona della ferrovia, avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione ed è statoper circa due. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e di un’automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia ...

