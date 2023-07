Saronno | su una Panda fino alla Mongolia

(Di sabato 15 luglio 2023), l’impresa di scuderia Pandino: 15.000 chilometri su unadaE’ partita lunedì 10 luglio l’avventura del saronnese Lodovico Garini che con il fratello Umberto e l’amico Luca Troiano percorrerà in 45 giorni 15 mila chilometri per raggiungere Ulaanbaatar la capitale dellapercorrendo un terzo del pianeta e ben ...

...l'uscita a, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A8 alla stazione di Castellanza. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che...... in difesa degli ospedali esistenti (Gallarate, Busto Arsizio,e Somma Lombardo) e in ... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo chebuona ...Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di, insieme ai colleghi dello ... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo chebuona ...

Uomo soccorso tempestivamente a Saronno dopo malore sul balcone IL GIORNO

SARONNO – Una colonia di scoiattoli si è insediata sugli alberi di via Mazzini, quelli che si trovano a bordo strada, e non è difficile vederli anche in pieno giorno. C’è chi ha ...SARONNO – Intervento dell’ambulanza nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna dove alle 18.10 viaggiatori e personale ...