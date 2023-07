Samardzic | l’Inter non lo molla | con l’Udinese contatti costanti ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023)ha occhi su più fronti, anche a centrocampo. Qui piace Lazar. Il serbo, in forza al, è finito nel mirino di Ausilio ALTRO FRONTE ? In primo piano il tema Romelu Lukaku, ma non solo in casa Inter. Inzaghi ha bisogno anche di un altro centrocampista, dopo l’addio di Roberto Gagliardini a zero. Il preferito è. Come riferisce Luca Cilli, ospite negli studi di Sky Sport 24,è in costate contatto con. Il serbo piace parecchio ad Ausilio e alla dirigenza nerazzurra. Più fredda la pista Roberto Pereyra, ormai ex friulano e svincolato. Su di lui c’è il Besiktas. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...