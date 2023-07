Salvini invoca la pace fiscale per liberare milioni di italiani | rottamazione delle cartelle fino a 30mila euro

Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto", ha concluso. Poi il discorso è caduto sulla riforma della Giustizia , che vede il ministro Nordio sotto il tiro incrociato delle ...... passando per la preghiera in diretta con. Ma c'è un episodio che avrebbe colpito personalmente Selvaggia Lucarelli. "Lei, quella chela privacy per una foto ad un compleanno, ha ...sogna nel prossimo Parlamento una maggioranza di centrodestra comprensiva dei suoi amici ... come ha appena detto in una intervista al Corriere della Sera,"il senso del realismo" Chissà ...

Salvini invoca unità "Solo così vinciamo" QUOTIDIANO NAZIONALE

"Italiani ostaggio dell'Agenzia delle entrate", ha detto il vicepremier tornando su uno dei temi più cari alla Lega. E sulla Giustizia dice: "Una minoranza di magistrati non può bloccare la ruiforma" ...Sulla giustizia è un controcanto quotidiano, e poi su Mes e Pnrr. Imboscate e ritirate per non mettere in pericolo il governo. Lei risponde tenendo ferma ...