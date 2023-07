Salute | il 10-15% delle neomamme con depressione post parto “E’ più acuta al risveglio”

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – L'incapacità di guardare avanti per progettare il futuro, l'assenza di energie, l'umore che crolla e non sa risollevarsi, il senso di impotenza e di solitudine che porta a chiudersi senza riuscire a chiedere aiuto. E' la sofferenzamadri con, la condizione che secondo le prime notizie sarebbe all'origine della tragedia di Voghera, nel Pavese, dove ieri di prima mattina una donna quarantenne ha strangolato il figlio di un anno. Una malattia dell'anima che colpisce "il 10-15% circa" e che, "se non riconosciuta e trattata, nel 50% dei casi può essere presente 6 mesi dopo ile nel 20-25% a distanza di un anno". Lo spiega Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense (Sipf), che ...

nasce a Sassuolo, infatti, illuglio 1993 dal Corpo Volontari di Pronto Soccorso dell'Ospedale ... Diritto Internazionale Umanitario, Educazione alla, Sicurezza Stradale e sul Lavoro (ex Dlgs ...'Aria condizionata al massimo e io mi ammalo: devo lasciare il mio fidanzato, lo faccio per la mia' Ibiza, 'attivisti vegani' imbrattano un jet privato: 'Aeroporto in tilt per ore'. Le ......giovane donna è stata salvata presso la Chirurgia toracica universitaria della Città della...di timo - timomectomia che con le tecniche tradizionali avrebbe richiesto un taglio di circa- 20 ...

Salute, il 10-15% delle neomamme con depressione post parto. "E ... Adnkronos

Intervento all'avanguardia presso il reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi di Salerno, diretto dal professore Enrico Coscioni, in collaborazione con la divisione di Emodinamica, diretta dal ...Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - L'esercizio fisico intenso aiuta a tenere a bada il Parkinson, rallentandone il decorso. E' la scoperta dei ...