Salerno | ‘Festa della Pizza’ | ultimo giorno col live di LDA

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPizza & musica: ecco il connubio perfetto per una serata all’insegna del buon cibo,buona compagnia, del giusto sound. In città accade, dopo 14 anni, per il quintoconsecutivo: Domani sera, domenica 16 luglio, in PiazzaCapitale (adiacente Grand Hotel), l’dayFestaPizza. Dalle 20 si accendono impeccabili i 12 forni rigorosamente a legna delle migliori pizzerieCampania ma tanti sono anche gli stand pronti ad accompagnare il banchetto, dalle bevande, al dolce e al caffè. Ai 12 preziosi impasti di farina e acqua che ogni maestro pizzaiolo mescola con i suoi ingredienti, si aggiunge anche quelloPizzeria Madison che, in collaborazione con l’AIC, ...