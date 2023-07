Salario minimo | Schlein | ' governo lo approvi invece di pensare a suoi casini giudiziari'

Vedi Anche Conte a Meloni: 'o vitalizi, qual è la vostra visione di Paese È un mondo capovolto, non vi daremo tregua' Specchia continua a scagliarsi in modo impetuoso contro l'ex ...Lo stesso governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, si è schierato per l'introduzione di un. Sulle pagine di Avvenire , il giornale dei vescovi italiani, l'autore del rapporto ...' È grave che Giorgia Meloni chiuda a ogni confronto sulsemplicemente sopprimendo la norma proposta. È gravissimo che lo faccia senza aver presentato uno straccio di idea alternativa su come risolvere il problema del lavoro povero. È assurdo ...

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il governo non può girare dall’altra parte la faccia. Dovrebbe occuparsi dei tre milioni di lavoratori e lavoratrici poveri, invece che pensare ai casini giudiziari dei pr ..."Se ne sente parlare soltanto se uno di loro – diciamo Beppe Fioroni o Enrico Borghi – abbandona il partito e se ne va altrove..." ...