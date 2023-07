Sakara | il Legionario che scoprì l' America

Madi confine, in terra straniera, di quelli che non devono solo combattere ma sopravvivere. I gol e la boxe Silvano, l'uomo della disciplina La missione se la porta nel cognome:......Fight Night' miriamo a ispirare una nuova generazione di atleti e appassionati - spiega- ... Il "" coopererà con Federkombat in vari progetti e iniziative. Questo includerà la ...Madi confine, in terra straniera, di quelli che non devono solo combattere ma sopravvivere. I gol e la boxe Silvano, l'uomo della disciplina La missione se la porta nel cognome:...

Alessio Sakara, il Legionario, primo italiano in Ufc. Paisà, di Giulio ... La Gazzetta dello Sport

Roma, 6 lug. (askanews) - Il campione di arti marziali miste Alessio Sakara si unisce alla Federkombat-Federazione Italiana Kickboxing, Muaythai, Savate,Shoot Boxe e Sambo per annunciare la nascita di ...