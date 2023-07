Sabrina Ionescu da record nella gara da 3 punti. Battuto anche Steph Curry

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - Leggendaria prestazione della giocatrice delle New York Liberty,, una delle stelle della WNBA,finalissima dellada tre dell'All-Star Friday. La 26enne nata in California, ma di origine rumena, ha segnato 25 delle 27 triple a disposizione, in 7 posizioni diverse. La folla ha seguito con emozione i canestri che si accumulavano, quasi senza errori, incitando la giocatrice a completare il suo giro (quasi) perfetto.COULD NOT MISS??#WNBAAllStar pic.twitter.com/lEbXwvoTIp — ESPN (@espn) July 14, 2023 Il punteggio finale? Ben 37su 40 possibili, superiorealmaschile detenuto dae Tyrese Haliburton (31 ...

è entrata di diritto nella storia del gioco vincendo una gara da tre punti che passerà alla storia per la sua performance al tiro, con 25 canestri su 27 palloni a disposizione e un ...... featuring WNBA All - Star, NCAA all - time triple - doubles leader and New York Liberty guard,, as this year's cover star. Visit the NBA 2K24 official website for a full breakdown of ...A decidere la gara tra Liberty e Mystics è stato un gioco da tre punti sul finire dell'overtime di Breanna Stewart, ma sono stati i 31 punti di(con 7/12 da tre, 6 assist e 3 recuperi) a entusiasmare gli oltre 7.000 spettatori del Barclays Center di Brooklyn. Tra questi, due in particolare: Donovan Mitchell e Mikal Bridges (...

WNBA, Ionescu da record alla gara da tre punti: fa meglio anche di Steph Curry. VIDEO Sky Sport

La giocatrice delle New York Liberty ha segnato 25 delle 27 triple a disposizione scrivendo una pagina da record nel basket professionistico mondiale ...Sabrina Ionescu, baschetbalista de origine româna, a avut o prestatie de exceptie în finala concursului de 3 puncte din cadrul WNBA All-Star Game, de ...