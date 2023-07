Russia e Cina spaventano tutti | la decisione militare senza precedenti

(Di sabato 15 luglio 2023) Una partnership volta a limitare il potere dell'Occidente e della Nato. Le forze armate russe parteciperanno a breve all'operazione ‘North. Interaction-2023', un'esercitazioneorganizzata dallanel Mar del Giappone. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministero della Difesa di Pechino in una nota in cui si precisa che «secondo il piano annuale di cooperazione tra le forze armate di, presto l'esercito russo invierà la marina e le forze aeree per partecipare al ‘North. Interaction-2023', organizzata dal comando del teatro settentrionale dell'Esercito popolare di liberazione nella parte centrale del Mar del Giappone». Il dicastero del Dragone ha precisato che le esercitazioni saranno dedicate al tema del mantenimento della sicurezza delle rotte marittime strategiche e mireranno a ...

Le esercitazioni sono state organizzate dal Comando del Teatro Settentrionale dell'Esercito Popolare di Liberazione dellae si svolgeranno a metà del 2023 nel Mar del Giappone. Wagner continua a far parlare di sé. 'Il gruppo legalmente non esiste', dice il presidente russo Putin, che racconta l'incontro al Cremlino ...terranno presto esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone: lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, che cita il ministero della Difesa cinese. "Nell'ambito del piano annuale ...... nel Pacifico e nell'Atlantico, che escludevano. Pechino rispose in modo simmetrico lanciando il progetto globale "Via della seta", precorso nel 2007 dalla penetrazione cinese in Africa ...

