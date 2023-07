(Di sabato 15 luglio 2023) Pechino, 15 lug. (Adnkronos) – Le forze armate russe parteciperanno a breve all’operazione ‘North. Interaction-2023’, un’esercitazione militare organizzata dallanel Mar del. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Pechino in una nota in cui si precisa che “secondo il piano annuale di cooperazione tra le forze armate dil’esercito russo invierà la marina e le forze aeree per partecipare al ‘North. Interaction-2023’, organizzata dal comando del teatro settentrionale dell’Esercito popolare di liberazione nella parte centrale del Mar del”.Il ministero ha precisato che lesaranno dedicate al tema del mantenimento della sicurezza delle rotte marittime strategiche e mireranno a migliorare l’interazione ...

Nonostante Pechino non diffonda i dati sulle esecuzioni, secondo Amnesty International laè il Paese che esegue più condanne a morte al mondo.- ASEAN Il ministro deli esteri russo Sergej ...... ricostruire le relazioni bilaterali e multilaterali tra l'Occidente e il resto del mondo, soprattutto nell'ottica di non lasciare questi paesi alla mercè di, rappresenta un driver ...Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Pechino in una nota in cui si precisa che 'secondo il piano annuale di cooperazione tra le forze armate di, presto l'esercito russo invierà ...

Russia-Cina, presto esercitazioni militari congiunte nel Mar del Giappone Adnkronos

Le notizie del giorno: continuano le intense piogge monsoniche in tutta l'Asia, provocando nuove vittime. In Indonesia un uomo è stato arrestato dopo le accuse di una fondazione religiosa.È l'annientamento totale delle libertà individuali, la disintegrazione del principio di autodeterminazione. Così Vladimir Putin cancella qualsiasi ipotesi di affermazione di genere.