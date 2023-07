Ruba l’incasso di una pizzeria | scarcerato 46enne di Benevento 

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDai domiciliari all’obbligo di firma. Era finito nei guai lo scorso 11 marzo dopo l’arresto da parte della Squadra Mobile per il furto delin unadi via Gaetano Rummo a Benevento. L’uomo, Giovanni Altieri, (avvocato Luca Russo), 46 anni di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, secondo una prima ricostruzione, approfittando dell’assenza del titolare, sarebbe entrato nel locale e avrebbe prelevato dalla cassa circa 700 euro. Questa mattina, il giudice Perrotta del Tribunale di Benevento, ha ordinato l’immediata scarcerazione dell’imputato, sostituendo gli arresti domiciliari con la misura cauteare dell’obbligo di presentazione alla PG tre giorni alla settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un ladro forza la porta di ingresso di un'osteria a Treviso e'immagine del bandito finisce sui giornali e indovinate un po La fidanzata del bandito ha minacciato querela nei ...I due, per farsi consegnaredella giornata hanno ... A dare'allarme i dipendenti del supermarket, i Carabinieri hanno ... perché trovati, all'interno di un […] Cronacasegnale ...Il danno e la beffa. Un ladro immortalato dalle telecamere di sicurezza mentredalla cassa di un ristorante ha minacciato di sporgere querela per diffamazione : il video che è servito a identificarlo, a suo parere e della sua fidanzata , non avrebbe dovuto essere ...