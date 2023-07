Romario | ricoverato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono stabili

... dove èin condizioni stabili. Presto potrà lasciare la struttura e tornare alla sua quotidianità, ma una data precisa non è ancora stata annunciata.due anni fa subì un intervento ...Commenta per primo L'ex giocatore e oggi senatoreè statoper un' infezione intestinale. Come riferisce il suo ufficio stampa, l'ex attaccante del Barcellona è statoall'ospedale Barra d'Or di Rio de Janeiro dopo aver ...Al momentoè ancorain ospedale . Dal calcio alla politica: i successi diin ospedale: già nel 2021 aveva avuto problemi di salute. Non è la prima volta che il ...

Romario ricoverato in ospedale: le condizioni di salute Corriere dello Sport

L'ex calciatore del Brasile Romário, 57 anni, è stato ricoverato dopo aver accusato fastidi e dolori nella zona dell'intestino. L'ex attaccante, come comunicato dal suo ufficio stampa, si trova all' ...