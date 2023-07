Commenta per primo Alessio, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel direttamente ... Il primo giorno di ritiro subito sulla'Sì, mi era capitato quant'...Per il momento non abbiamo ancora parlato della Champions - ha detto l'ex Milan - conosciamo il valore della competizione ma è presto per pensarci", ha concluso. In serata i nazionali ......e Acerbi (che appaiano al momento nel pieno del gruppo) sono infatti presenti anche(...crescita esponenziale ma che allo stesso tempo lascia più di un dubbio sulla sua collocazione: ...

Romagnoli: “Tattica al primo giorno di ritiro Mi è capitato anche al Milan” Pianeta Milan

Romagnoli: «Ritiro Questa cosa mi ha capitata con il Milan…». Il difensore della Lazio parla dopo il primo giorno di raduno Ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex rossonero Alessio Romagnoli ha pa ...Romagnoli: «Ritiro Questa cosa mi è capitata con il Milan…». Il difensore della Lazio parla dopo il primo giorno di raduno Ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex rossonero Alessio Romagnoli ha par ...