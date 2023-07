Roma-Boreale | squadra di Mourinho si impone 4-0

(Di sabato 15 luglio 2023) Prima amichevole nel ritiro di Trigoria, il club inizia bene la sua preparazione per la nuova stagione Lainizia bene la sua preparazione per la nuova stagione. Ladi Josèsi è imposta 4-0 sullanella prima amichevole nel ritiro di Trigoria. La partita, costituta da due tempi da 33 minuti, ha visto i giallorossi passare in vantaggio con il giovane Pagano su assist di Belotti. Terminato 1-0 il primo tempo, nella seconda frazione di giocoha tolto Dybala ed è passato al 4-3-3. Nella riptresa sono andati in gol Solbakken ed El Shaarawy, poi nel finale la sfida si è chiusa sul 4-0 grazie alla rete del nuovo arrivato Aouar. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

