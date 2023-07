Roma | Aouar | «Lavorare con Mourinho è un onore | sui gol…»

(Di sabato 15 luglio 2023) Houssem, nuovo centrocampista francese dellaed ex Lione, ha parlato dei suoi primi giorni in giallorosso Houssem, nuovo centrocampista della, ha parlato dopo la prima amichevole. PAROLE – «È unper me indossare la maglia dellae fare il mio primo gol ma sto ancora lavorando per la stagione. Sono un giocatore di squadra che può stare in diverse posizioni del campo. Il mio lavoro non è fare gol ma posso farne tanti.è un grande allenatore, può aiutarmi molto e sono pronto a mettermi a disposizione per lui».

