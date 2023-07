Roma | aggredita capotreno di 20 anni nel giorno dello sciopero

Leggi Anche Sciopero dei trasporti, la conferma dei sindacati dopo l'incontro al Mit - Il ministero 'accorcia' quello dei treni - Filt - Cgil: precettazione illegittima e sbagliata Leggi Anche ...È stata primada un gruppo di passeggeri del trenoCassino. E poi insultata mentre veniva accompagnata verso l'ambulanza: "Mi gridavano di tutto perché il treno era in ritardo. Ora ho paura". ...La donna, fidanzata dell'uomo, è una giovane 28enne. Le due persone riprese nel video, girato da una finestra nelle vicinanze nel quale si sente un ragazza e due ragazzi di cui uno con ...

Roma Termini, aggredita giovane capotreno RaiNews

Tensione tra i passeggeri per i ritardi. La giovane, insultata e spinta da uno sconosciuto, è caduta riportando la frattura di un polso ...E' successo il giorno dello sciopero. "Mi gridavano di tutto perché il treno era in ritardo". Insulti che si sono trasformati in violenza fisica. Polso rotto, prognosi di 30 giorni e tanta paura ...