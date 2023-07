Robert F Kennedy jr Il candidato è eccentrico | ma piace

(Di sabato 15 luglio 2023) Complottista, convinto che l’atterraggio sulla Luna sia stato un bluff, determinato no-vax, ultra pacifista. Ha sicuramente tratti controcorrente l’erede della più famosa dinastia politica americana che, nel 2024, vuol sfidare un appannato Joe Biden. Eppure è gradito al 20 per cento dei democratici. E non soltanto a loro. Fu suo zio a lanciare il programma spaziale Apollo, nel 1961, e dalla Casa Bianca annunciò che nel giro di un decennio l’Uomo sarebbe arrivato sulla Luna. Lui, invece, è convinto che le immagini di Neil Armstrong e di Edwin Aldrin, saltellanti nella polvere del Mare della Tranquillità, siano un clamoroso falso storico. Sempre suo zio, nel 1962, firmò la legge che avrebbe avviato la prima, grande campagna di vaccinazione americana contro la poliomielite. E lui, invece, oggi è un fervente no-vax pronto a giurare che certe vaccinazioni infantili siano la causa del ...

Biden sta preparando una "guerra terrestre contro la Russia". Così su Twitter il candidato democratico alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti,Jr , ha commentato la decisione del presidente in carica di mobilitare fino a 3.000 riservisti per rafforzare il fianco orientale della NATO in Europa. In un altro tweet,ha ...... è indice dei preparativi della Casa Bianca per una guerra di terra con la Russia", dichiaraJr. "Voglio che la gente capisca il senso di questa mobilitazione. E' di fatto la ...Il candidato alla Casa Bianca denuncia la collusione tra il governo e le aziende dei social media Il candidato democratico alla presidenza degli Stati UnitiF.Jr. testimonierà alla Camera dei rappresentanti Usa giovedì (20 luglio alle 9 del mattino, ora dell'Est, presso l'edificio dell'ufficio della Rayburn House, 2141 Office Building a ...

In questo momento è l’unico candidato democratico contro Biden, nonostante sia antipartito ...Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato venerdì che la decisione del presidente USA Joe Biden di schierare "3.000 riservisti per aumentare le truppe statunitensi in Europa" riguarda la preparazione del te ...