Ritorno a Tunisi Per Meloni | Rutte e von der Leyen missione al buio da Saied

(Di sabato 15 luglio 2023) Fonti Ue: “Ci aspettiamo di firmare il memorandum, non andiamo per turismo. Ma connon si sa mai”. Ma se anche va bene, riguarderà appena 200 milioni di fondi europei per fermare i migranti, più contratti su energia e cooperazione. Allarme delle ong per le violenze a Sfax. A Lampedusa 10mila migranti sbarcati da inizio luglio

E stavolta, al suoa Roma, Meloni potrebbe portare in dote un nuovo memorandum d'intesa conche, dal punto di vista italiano ed europeo, dovrebbe imprimere una stretta sulle partenze ...I tre erano stati già al'11 giugno scorso per incontrare il presidente Saied ma i risultati di quell'incontro specie sul fronte delle immigrazioni non hanno ancora fornito risultati ...Alla fine l'Europa ha compreso la necessità di salvare. E per riuscirci domani rispedisce nella capitale nordafricana la Presidente della ... accompagnate dalin libertà di Rached ...

Ritorno a Tunisi. Per Meloni, Rutte e von der Leyen missione al buio ... L'HuffPost

LAMPEDUSA - Continua incessante il flusso di sbarchi di migranti approfittando delle forevoli condizioni del mare verso la Sicilia. All'alba altri 316 migranti sono arrivati a Lampedusa. Le motovedett ...