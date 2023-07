Rissa tra giovanissimi nel padovano finisce a coltellate | grave un ragazzo

(Di sabato 15 luglio 2023) Oggi, 15 luglio, dopo le 17, al Parco della Rocca a Monselice, nel, c’è stata unatra. Un minore sarebbe stato colpito da tredopo una discussione con altri ragazzi. Il giovane, trasportato con l’elisoccorso del Suem 118 all’ospedale di Padova, è in prognosi riservata. Avrebbe una ferita al torace e due alle gambe. Secondo quanto riporta Padova Oggi i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, non escludono alcuna ipotesi: dalla parola di troppo, all’imboscata, ad un regolamento di conti su traffici illeciti. I protagonisti sarebbero già in caserma con i rispettivi genitori per cercare di chiarire l’accaduto. Leggi anche: Firenze,con coltelli davanti alla caserma dei carabinieri. Un ferito– Il video Bastia Umbra, ...

Rissa in provincia di Padova, oggi 15 luglio 2023. Un giovane è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stato accoltellato più volte.