Rissa in centro | individuati i responsabili Mastella si congratula con i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Devo complimentarmi con l’Arma deiper la rapidità investigativa con cui sono statii sette soggetti, di nazionalità italiana e tunisina, coinvolti in unanegli scorsi giorni in pienocittà”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Resta però il rammarico per quest’ ulteriore episodio di violenza che ancora una volta sembra abbia visto unirsi, in una diabolica miscela, la giovane età e l’abuso di alcol. Tutte le forze istituzionali e civili della città devono unire le forze: il livello di sicurezza urbana di Benevento è un patrimonio di rara importanza e occorre fare di tutto per preservarlo. Oltre allo sforzo pedagogico cui siamo chiamati tutti, mi rivolgo ai commercianti: niente alcol ai minorenni ...